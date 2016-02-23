Маркетинг это моя работа, хобби, стиль жизни. Опыт работы, в данной сфере, более 10-ти лет. Я помогаю увеличивать интернет присутствие, генерировать лиды и получать отличные результаты за счет использования обширного круга маркетинговых инструментов.

Специализация: создание маркетинговых систем, генерирующих входящие лиды, digital promotion, маркетинг в соц. сетях (Facebook, Linkedin, Twitter), сценарии для видеороликов, маркетинг для стартапов, качественный контент (ведение блогов, написание статей, модерирование форумов и все, все, все, что касается создания креативной информации