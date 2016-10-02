yukari1993

Переводчик с/на японский, английский, русский
Окончил ВУЗ по специальности "Востоковедение и африканистика". В ВУЗе изучал японский и английский языки.
Ключевые навыки: владею грамотной устной и письменной речью; имею базовые навыки ведения деловой переписки; предельно внимателен во время выполнения поставленной задачи; имею опыт работы в коллективах и опыт общения с клиентами в различных сферах трудовой деятельности; являюсь продвинутым пользователем ПК; могу проявить инициативу в разумных пределах и только там, где это необходимо.
Знание языков:
Русский — родной
Английский — свободно владею
Украинский — базовые знания
Японский — могу проходить интервью
Сертификаты:
Japanese-Language Proficiency Test (N3 и N4)
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