yukseltetiana

Татьяна yukseltetiana

 
38 летТурция/Стамбул
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Турецкий язык, рекламные тексты, наполнение сайтов по темам маркетинг, психология, ЗОЖ, Турция

Свободно владею турецким языком (закончила школу "Темер" в г. Стамбул, 8 лет проживаю в стране). основной язык общения в семье - турецкий. Высокий уровень понимания особенностей страны, истории, культуры. 

Английский язык на среднем уровне.

Родной язык украинский.

Русский на уровне родного. 

6 лет работы в маркетинге и аналитике 

Глубокие знания по темам психологии и социологии.  

Хорошие знания по темам ЗОЖ, спорт, расстройства пищевого поведения, бодипозитив. 

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