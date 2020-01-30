yukseltetiana

Турецкий язык, рекламные тексты, наполнение сайтов по темам маркетинг, психология, ЗОЖ, Турция
Свободно владею турецким языком (закончила школу "Темер" в г. Стамбул, 8 лет проживаю в стране). основной язык общения в семье - турецкий. Высокий уровень понимания особенностей страны, истории, культуры.
Английский язык на среднем уровне.
Родной язык украинский.
Русский на уровне родного.
6 лет работы в маркетинге и аналитике
Глубокие знания по темам психологии и социологии.
Хорошие знания по темам ЗОЖ, спорт, расстройства пищевого поведения, бодипозитив.