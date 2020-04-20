SMM продвижение в
Здравствуйте!Меня зовут Юлия. Я занимаюсь качественным продвижением аккаунта в Инстаграм.На сегодняшний деньМоя цель - привлечь для Вашего бизнеса больше клиентов.Что Вы получаете от нашего с вами сотрудничества:
проведения аудита Вашего аккаунта и исправления ошибок;
грамотное оформление шапки;
составление контент плана на месяц;
написание постов, что привлечет и удержит Вашу целевую аудиторию;
подбор рабочих #;
не занимаюсь черной накруткой.Первый месяц скидка 20% скидка.Если вас заинтересовали мои предложения звоните прямо сейчас.
Действие аккаунта приостановлено!