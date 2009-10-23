23.10.2009 – 30.03.2010 – ООО «Новое Поколение» г. Самара
Ведущий инженер
IT-аутсорсинг в ОАО «МегаФон». Поддержка локальной компьютерной сети, поддержка пользователей по заявкам в HP Help Desk, установка и настройка операционных систем и программного обеспечения, обслуживание оргтехники, обслуживание компьютеров, ккм и оргтехники в офисах продаж и обслуживания, диагностика компьютерной техники
23.10.2009 – 03.06.2010 – ООО «МегаФон Ритейл» г. Уфа
Администратор ЛВС
Поддержка локальной компьютерной сети, поддержка пользователей, установка и настройка операционных систем и программного обеспечения, обслуживание оргтехники, диагностика компьютерной техники, заключение договоров с контрагентами, запуск новых салонов связи (настройка сети, ПО и пр.)
Декабрь 2009 – по н. в. – разработка и поддержка сайта www.burelar.com
Дизайн, верстка, программирование
Ноябрь 2010 – редизайн сайта www.capova.ru
Дизайн, верстка, программирование модулей, SEO
ОБРАЗОВАНИЕ
2004 – 2009 Уфимский государственный авиационный технический университет
Факультет авиационного приборостроения
Специалист по информационно-измерительной технике
Владение компьютером:
• Установка, настройка операционных систем и программного обеспечения
• Сборка, настройка компьютеров
• Установка и настройка периферийного оборудования
• Проектирование, настройка и поддержка локальных сетей
• Хорошее знание среды MS Windows XP, MS Windows 7, MS Office
• Хорошее знание Apple Mac OS X
• Хорошее знание Adobe Photoshop
• Хорошее знание Adobe Dreamweaver
• Программирование на Borland Delphi
• Программирование на Visual Basic
• Программирование на PHP, MySQL
• Дизайн и верстка веб-страниц (HTML, CSS)
• Разработка интернет-сайтов
• Профессиональная работа со звуком
• Профессиональная работа с фото
Владение английским на базовом уровне
Увлекаюсь фотографией, сведением музыки и веб-дизайном