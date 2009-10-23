23.10.2009 – 30.03.2010 – ООО «Новое Поколение» г. Самара

Ведущий инженер

IT-аутсорсинг в ОАО «МегаФон». Поддержка локальной компьютерной сети, поддержка пользователей по заявкам в HP Help Desk, установка и настройка операционных систем и программного обеспечения, обслуживание оргтехники, обслуживание компьютеров, ккм и оргтехники в офисах продаж и обслуживания, диагностика компьютерной техники

23.10.2009 – 03.06.2010 – ООО «МегаФон Ритейл» г. Уфа

Администратор ЛВС

Поддержка локальной компьютерной сети, поддержка пользователей, установка и настройка операционных систем и программного обеспечения, обслуживание оргтехники, диагностика компьютерной техники, заключение договоров с контрагентами, запуск новых салонов связи (настройка сети, ПО и пр.)

Декабрь 2009 – по н. в. – разработка и поддержка сайта www.burelar.com

Дизайн, верстка, программирование

Ноябрь 2010 – редизайн сайта www.capova.ru

Дизайн, верстка, программирование модулей, SEO

ОБРАЗОВАНИЕ

2004 – 2009 Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Специалист по информационно-измерительной технике

Владение компьютером:

• Установка, настройка операционных систем и программного обеспечения

• Сборка, настройка компьютеров

• Установка и настройка периферийного оборудования

• Проектирование, настройка и поддержка локальных сетей

• Хорошее знание среды MS Windows XP, MS Windows 7, MS Office

• Хорошее знание Apple Mac OS X

• Хорошее знание Adobe Photoshop

• Хорошее знание Adobe Dreamweaver

• Программирование на Borland Delphi

• Программирование на Visual Basic

• Программирование на PHP, MySQL

• Дизайн и верстка веб-страниц (HTML, CSS)

• Разработка интернет-сайтов

• Профессиональная работа со звуком

• Профессиональная работа с фото

Владение английским на базовом уровне

Увлекаюсь фотографией, сведением музыки и веб-дизайном