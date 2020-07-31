yulechka8891

Солодченко yulechka8891

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Работа с csv-файлами, загрузка редактирование файлов в режиме экспорта-импорта.

Добавление информации на сайты.

Форматирование текста с помощью языка html.

Обновление и добавление карточек товара (фото, характеристики, описание).

Работа с разными cms.

Опыт работы по специальности контент-менеджер 2 года.

Опыт работы бухгалтером 8 лет.

Ведение отчетности, полное бухгалтерское сопровождение, кадровый учет и делопроизводство.

Образование:

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов

Экономический, Корпоративное управление. Магистр. 2012-2015 гг.

Саратовский Государственный Университет им.Н.Г.Чернышевского

механико-математический, Математика. Прикладная математика. Бакалавр. 2005-2009 гг.

Портфолио:

https://www.fl.ru/users/yuliyasol/

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