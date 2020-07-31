Работа с csv-файлами, загрузка редактирование файлов в режиме экспорта-импорта.
Добавление информации на сайты.
Форматирование текста с помощью языка html.
Обновление и добавление карточек товара (фото, характеристики, описание).
Работа с разными cms.
Опыт работы по специальности контент-менеджер 2 года.
Опыт работы бухгалтером 8 лет.
Ведение отчетности, полное бухгалтерское сопровождение, кадровый учет и делопроизводство.
Образование:
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов
Экономический, Корпоративное управление. Магистр. 2012-2015 гг.
Саратовский Государственный Университет им.Н.Г.Чернышевского
механико-математический, Математика. Прикладная математика. Бакалавр. 2005-2009 гг.
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- Работа с таблицей excel, 8000 строк107 просмотров
- Добавление товаров. Cms Opencart. Парсинг товаров.105 просмотров
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- Добавление атрибутов, cms Joomla63 просмотра
- Специалист по контенту сайта spbguru.ru82 просмотра
- Редактирование товаров с помощью экспорта\импорта70 просмотров
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