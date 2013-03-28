Программист 1С

В течение 3-х лет участвую в проектах по внедрению конфигураций на платформе «1С: Предприятие 8.2» в Холдинге, состоящем из нескольких крупных предприятий. Конфигурации – Документооборот, УПП, Консолидация. Имею опыт в разработке и доработке печатных форм, отчетов, выборке и анализе данных, составлении инструкций, технических заданий, консультационной поддержке пользователей.

А также - в web-дизайне, верстке, администрировании сайтов на WordPress, uCoz.