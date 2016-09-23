Готова к работе!

Добрый день, уважаемый заказчик! Я ищу постоянных партнеров для долгосрочного сотрудничества. Одноразовые заказы меня не интересуют.Работа со мной дает Вам:1. Качественные уникальные тексты для сайта. Делаю глубокий рерайт, копирайт и сео-тексты;2. Работу выполняю точно в срок. Предпочитаю сдавать заранее, не затягивая до последних минут. Если времени на написание качественного текста не хватает - работу не беру;3. Все тексты читабельны, написаны для людей понятным литературным языком, структурированы и не содержат стилистических ошибок;4. Самое важное - я не беру в работу темы, если не разбираюсь в них. Если подаю заявки на написание, значит готова выполнить заказ и хорошо разбираюсь в теме, нахожу достаточно материала для работы; 5. Если в моей работе Вы нашли недочеты, несоответствие ТЗ, то я всегда все исправлю. Благодарна любой конструктивной, адекватной критике - это помогает в работе учитывать все мелочи.Уважаемые заказчики, я ценю Ваше и свое время! Все статьи проверяю неоднократно на различных ресурсах. Все скрины проверок предоставляю по запросу заказчика.Очень люблю писать на темы: мода, сад/огород, дом и семья, дети, психология, секс, женская тематика, хобби. Возможно написание статей на другую тему. Все оговаривается с заказчиком в привате.