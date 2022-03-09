Контекстная реклама

Контекстная реклама – самый популярный и быстрый способ получить потенциальных клиентов на Ваш сайт. Уже через несколько часов после запуска рекламы на ваш ресурс начнут заходить клиенты, которые искали продукцию или услуги вашей компании.

Ссылка на портфолио https://freelance.ua/user/yulia0936460665/portfolio/

Плюсы контекстной рекламы:

1. Большой охват аудитории.

2. Позитивное отношение потенциальных клиентов к контекстной рекламе.

3. Отличный эффект продаж.

4. Низкая стоимость.

5. Гибкая система оплаты.

6. Выбор таргетинга аудитории.

7. Быстрый старт рекламной компании.

8. Достижение быстрого результата.

9. Улучшение показателей конверсии.

10. Идеальное средство для сезонных и краткосрочных запросов и тематик.

11. Гарантированное попадание на первую страничку в поисковик.

12. Возможность настройки времени показов объявления и получения отчета в любое время.

13. Возможность исключить стоп-слова (запросы по которым не будет показываться ваше объявление).