yulia20022002

В конце концов имеет значение только то, чему ты научился и что по-настоящему усвоил.

Моя работа - это учитель. Моё место вдохновения - это школа г. Макеевки. Именно здесь я делаю свои первые шаги к педагогической профессиональной деятельности, и не перестаю учиться ни на один день . В этих стенах происходят мои взлёты и падения, риски и свершения, труд и упорство которые приведут меня к цели!

В должности педагога-организатора есть то, что меня притягивает и даёт мне раскрыться, поделиться своими идеями и воплотить их в жизнь благодаря детям. Быть наставником для них , значит стать лучшей версией себя.

Умею работать с таблицами, документами, монтирую, веду сайт школы .