Опыт работы: февраль 2016 – настоящее время, маркетолог т/с«Дружище» г. Купянск
Функциональные обязанности:
- обзор рынка живых напитков, анализ деятельности конкурентов
- планирование, организация и контроль проведения маркетинговых мероприятий
- ведение отчетности по результатам маркетинговых мероприятий и расходной маркетинговой части
- осуществление рекламных кампаний в СМИ (написание текстов объявлений, разработка макетов)
- внедрение корпоративных элементов (стандартный внешний и внутренний дизайн торговых точек, разработка корпоративной формы, сувенирной продукции, новой системы лояльности
– бонусные карты)- разработка бренд-бука- оформление и ведение групп в социальных сетях.
Образование: 2012 – 2016 гг, Харьковский торгово-экономический институт Киевского Национального торгово-экономического университета, экономический факультет, специальность «Маркетинг», диплом
бакалавра.
Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint,internet; работа в графических редакторах Photoshop, CorelDRAW,Illustrator; работа впрограмме 1С.
Личные качества: ответственность, нацеленность на результат, креативный подход в выполнению задач, быстрая обучаемость, коммуникабельность.