yulia21

Юлия Поступная yulia21

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Оформление и ведение групп в соц. сетях, дизайн визиток, плакатов.

Опыт работы: февраль 2016 – настоящее время, маркетолог т/с«Дружище» г. Купянск

Функциональные обязанности:

- обзор рынка живых напитков, анализ деятельности конкурентов

- планирование, организация и контроль проведения маркетинговых мероприятий

- ведение отчетности по результатам маркетинговых мероприятий и расходной маркетинговой части

- осуществление рекламных кампаний в СМИ (написание текстов объявлений, разработка макетов)

- внедрение корпоративных элементов (стандартный внешний и внутренний дизайн торговых точек, разработка корпоративной формы, сувенирной продукции, новой системы лояльности

– бонусные карты)- разработка бренд-бука- оформление и ведение групп в социальных сетях.

Образование: 2012 – 2016 гг, Харьковский торгово-экономический институт Киевского Национального торгово-экономического университета, экономический факультет, специальность «Маркетинг», диплом

бакалавра.

Профессиональные навыки: опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint,internet; работа в графических редакторах Photoshop, CorelDRAW,Illustrator; работа впрограмме 1С.

Личные качества: ответственность, нацеленность на результат, креативный подход в выполнению задач, быстрая обучаемость, коммуникабельность.