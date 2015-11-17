2006-2010 Открытий Международный Университет «Украина»
Факультет: Филологии и массовых коммуникаций
Специальность: Перевод
Квалификация:Магистр
2007-2008 - Академия европейских языков Аахен в Украине
Курсы испанского языка C1
2010-2011 - Официальная школа по изучению испанского языка в Испании (San Sebastian) Уровень B 2.2.
2011-2012 - Официальная школа по изучению испанского языка в Испании (San Sebastian) Уровень C1
ОПЫТ РАБОТЫ
Март
2012-2013 - Менеджер по продажам со знанием испанского (Фирма Opteck)
Сентябрь
2013-2014 - Менеджер по работе с испаноязычными клиентами (Компания Айти Билдинг)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Испанский , русский , украинский - свободно, английский - средний уровень.
Windows, MS Office, Word, Excel, Internet - опытный пользователь
Наличие загранпаспорта
Вредных привычек – не имею
Наличие водительского удостоверения – категория «В».
Черты характера - ответственность и исполнительность, быстрая обучаемость, целеустремленность, пунктуальность, умение работать в команде.