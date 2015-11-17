yulia2689

Юлия yulia2689

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Испанский язык.

2006-2010 Открытий Международный Университет «Украина»

Факультет: Филологии и массовых коммуникаций

Специальность: Перевод 

Квалификация:Магистр

2007-2008 - Академия европейских языков Аахен в Украине

Курсы испанского языка C1

2010-2011 - Официальная школа по изучению испанского языка в Испании (San Sebastian) Уровень B 2.2.

2011-2012 - Официальная школа по изучению испанского языка в Испании (San Sebastian) Уровень C1

ОПЫТ РАБОТЫ

Март

2012-2013 - Менеджер по продажам со знанием испанского (Фирма Opteck)

Сентябрь

2013-2014 - Менеджер по работе с испаноязычными клиентами (Компания Айти Билдинг)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Испанский , русский , украинский - свободно, английский - средний уровень.

Windows, MS Office, Word, Excel, Internet - опытный пользователь 

Наличие загранпаспорта

Вредных привычек – не имею

Наличие водительского удостоверения – категория «В».

Черты характера - ответственность и исполнительность, быстрая обучаемость, целеустремленность, пунктуальность, умение работать в команде.