Графический дизайнер
Помогу увеличить продажи с помощью инфографики.
Оформлю уникальный дизайн для вашего товара, который повысит кликабельность карточки и выделит его среди конкурентов.
Работаю БЕЗ шаблонов!
Преимущества работы со мной:
- Сделала инфографику для многих ниш и каждый день пополняю портфолио.
- Соблюдаю оговоренные сроки.
- Работаю в профессиональных программах Figma, Photoshop.
- Опыт работы более года.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика | Баннеры | Обложкинет просмотров