yulia785

Юлия yulia785

 
24 годаРоссия/Брянск
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер

Помогу увеличить продажи с помощью инфографики.

Оформлю уникальный дизайн для вашего товара, который повысит кликабельность карточки и выделит его среди конкурентов.

Работаю БЕЗ шаблонов!

Преимущества работы со мной:
- Сделала инфографику для многих ниш и каждый день пополняю портфолио.
 - Соблюдаю оговоренные сроки.
 - Работаю в профессиональных программах Figma, Photoshop.
 - Опыт работы более года.

FigmaPhotoshop
Портфолио