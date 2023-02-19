Графический дизайнер

Помогу увеличить продажи с помощью инфографики.



Оформлю уникальный дизайн для вашего товара, который повысит кликабельность карточки и выделит его среди конкурентов.



Работаю БЕЗ шаблонов!



Преимущества работы со мной:

- Сделала инфографику для многих ниш и каждый день пополняю портфолио.

- Соблюдаю оговоренные сроки.

- Работаю в профессиональных программах Figma, Photoshop.

- Опыт работы более года.