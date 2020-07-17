Меня зовут Юлия, я начинающий тестировщик. Люблю находить баги раньше пользователей.
Последние полгода я проходила курс «Инженер по тестированию» от Яндекс. Практикума. Тестировала и мобильные, и веб - приложения, разобралась с важными проверками для разных платформ.
Навыки и опыт в тестировании:
1. Тестирование сервиса Яндекс.Маршруты
- Составление тестовой документации для вёрстки (написание чек - листа);
- Составление тестовой документации для логики интерфейса ( написание чек - листа и тест - кейса);
- Тестирование и заведение баг - репортов;
- Тестирование функциональности нового вида транспорта ( поиск нужного запроса через DevTools, перехват ответ сервера через Charles).
2. Тестирование мобильного приложения Яндекс. Метро
- фронтенд;
- API бэкенда Яндекс.Метро.
3. Работа в консоли с логами
4. Работа с базой данных Такси ( PostgreSQL)