Тестировщик

Меня зовут Юлия, я начинающий тестировщик. Люблю находить баги раньше пользователей.

Последние полгода я проходила курс «Инженер по тестированию» от Яндекс. Практикума. Тестировала и мобильные, и веб - приложения, разобралась с важными проверками для разных платформ.

Навыки и опыт в тестировании:

1. Тестирование сервиса Яндекс.Маршруты

- Составление тестовой документации для вёрстки (написание чек - листа);

- Составление тестовой документации для логики интерфейса ( написание чек - листа и тест - кейса);

- Тестирование и заведение баг - репортов;

- Тестирование функциональности нового вида транспорта ( поиск нужного запроса через DevTools, перехват ответ сервера через Charles).

2. Тестирование мобильного приложения Яндекс. Метро

- фронтенд;

- API бэкенда Яндекс.Метро.

3. Работа в консоли с логами

4. Работа с базой данных Такси ( PostgreSQL)