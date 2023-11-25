Я художник-иллюстратор с опытом работы в дизайне и иллюстрации более 7 лет.

Получила художественное образование в ХИХМиД Сальвадора Дали.

Работала на вакансии 2D Artist Illustrator в украинских IT компаниях "Genesis" и "Softermii" (создавала персонажей и художественный контент для сайтов и мобильных приложений), также работала в команде художников и аниматоров рекламного отдела бренда одежды "Rychal De Carne".

Сейчас выполняю такие заказы как:

- создание персонажей

- стикерпаки для мессенджеров

- оформление телеграм каналов

- кастомизация в разных мультипликационных стилях

- иллюстрирование игр

- портреты

- разработка принтов для футболок

- сотрудничество с аниматорами, разбивка персонажей

- обложки, книжные иллюстрации

- и многое другое)

Ответственно отношусь к ТЗ и дедлайнам, умею подстраиваться под необходимый стиль и предлагать свои идеи.

Так как есть опыт работы в коллективе и удаленного сотрудничества - рассматриваю оба варианта.

Пишите, если у вас возникли вопросы или предложения.

Буду рада работе в интересных проектах)