Я художник-иллюстратор с опытом работы в дизайне и иллюстрации более 7 лет.
Получила художественное образование в ХИХМиД Сальвадора Дали.
Работала на вакансии 2D Artist Illustrator в украинских IT компаниях "Genesis" и "Softermii" (создавала персонажей и художественный контент для сайтов и мобильных приложений), также работала в команде художников и аниматоров рекламного отдела бренда одежды "Rychal De Carne".
Сейчас выполняю такие заказы как:
- создание персонажей
- стикерпаки для мессенджеров
- оформление телеграм каналов
- кастомизация в разных мультипликационных стилях
- иллюстрирование игр
- портреты
- разработка принтов для футболок
- сотрудничество с аниматорами, разбивка персонажей
- обложки, книжные иллюстрации
- и многое другое)
Ответственно отношусь к ТЗ и дедлайнам, умею подстраиваться под необходимый стиль и предлагать свои идеи.
Так как есть опыт работы в коллективе и удаленного сотрудничества - рассматриваю оба варианта.
Пишите, если у вас возникли вопросы или предложения.
Буду рада работе в интересных проектах)
Портфолио
- Логотипи для телеграм каналів "Ізі!"нет просмотров
- Стікерпак для магазину ''Ваш Комфорт''нет просмотров
- Стикеры для мессенджеров и соцсетей1 просмотр