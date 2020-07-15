yulia_dudchak

Таргетолог

О себе Здравствуйте! Сейчаспрохожу курс у Аркадия Пчельникова, опытного таргетолога, который работает с

крупными брендами и медийными людьми. Специализируюсь на рекламе в

Facebook\Instagram. Я активно прокачиваюсь в своих знаниях и собираю хорошие

кейсы. Хочу предоставить вам свои услуги таргетолога. Я смогу настроить ваш

рекламный кабинет так, чтобы привлечь подписчиков и клиентов. От вас требуется

только рекламный бюджет и отзыв о моей работе, если все понравится.