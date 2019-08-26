Специалист экранного искусства
Аудио, видео и Мультимедиа - это моя основная специализация. Аудио монтаж, видео монтаж, презентации, добавление звуков в видео или наоборот, удаление звука с видео. Также я специализируюсь на написании текстов, написании рефератов и обработке фотографии (убрать или добавить объект и прочее ).
Шрифты
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$10/час
от $10от 1 часа
#108
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 часов
#215
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#282
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#584
Продающие тексты
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#785