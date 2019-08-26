Специалист экранного искусства

Аудио, видео и Мультимедиа - это моя основная специализация. Аудио монтаж, видео монтаж, презентации, добавление звуков в видео или наоборот, удаление звука с видео. Также я специализируюсь на написании текстов, написании рефератов и обработке фотографии (убрать или добавить объект и прочее ).