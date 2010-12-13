Гусева Юлия
Телефон: 89063014059
Телефон (домашний): (8452) 740746
E-mail: [email protected]
Цель: соискание работы переводчика (английский язык).
Образование:
ВУЗ: Саратовский государственный социально-экономический университет.
Год окончание: 2012.
Факультет: финансово-кредитный.
Специализация: финансовый менеджмент.
Дополнительное высшее образование:
Институт дополнительного профессионального образования при СГСЭУ
Центр подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).
Опыт работы:
Период: июнь 2010 — октябрь 2010
июнь 2009 — октябрь 2009
Должность: офис-менеджер
Организация: RDC (лагерь семейного типа), г. Бостон, США
Должностные обязанности: переводы с английского на русский, регистрация и выписка отдыхающих, телефонные переговоры, деловая переписка, оформление счетов, ответы на вопросы и просьбы отдыхающих, координация работы отделов, работа с документами.
Период: сентябрь 2007 — по настоящее время
Выполнение переводов на заказ.
Практика перевода в Институте дополнительного профессионального образования.
Профессиональные навыки:
профессионализм;
литературные способности;
владение английским и русским языками;
высокая грамотность;
ответственность.
Тематические области: деловая переписка, финансы, банковское дело, менеджмент, маркетинг, реклама; художественный перевод.