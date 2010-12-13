Переводчик

Гусева Юлия

Телефон: 89063014059

Телефон (домашний): (8452) 740746

E-mail: [email protected]

Цель: соискание работы переводчика (английский язык).

Образование:

ВУЗ: Саратовский государственный социально-экономический университет.

Год окончание: 2012.

Факультет: финансово-кредитный.

Специализация: финансовый менеджмент.

Дополнительное высшее образование:

Институт дополнительного профессионального образования при СГСЭУ

Центр подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).

Опыт работы:

Период: июнь 2010 — октябрь 2010

июнь 2009 — октябрь 2009

Должность: офис-менеджер

Организация: RDC (лагерь семейного типа), г. Бостон, США

Должностные обязанности: переводы с английского на русский, регистрация и выписка отдыхающих, телефонные переговоры, деловая переписка, оформление счетов, ответы на вопросы и просьбы отдыхающих, координация работы отделов, работа с документами.

Период: сентябрь 2007 — по настоящее время

Выполнение переводов на заказ.

Практика перевода в Институте дополнительного профессионального образования.

Профессиональные навыки:

профессионализм;

литературные способности;

владение английским и русским языками;

высокая грамотность;

ответственность.

Тематические области: деловая переписка, финансы, банковское дело, менеджмент, маркетинг, реклама; художественный перевод.