Бесконечно аккуратно отношусь к срокам,

Сильно бережно – к словам,

Креативно – к созданию идей,

С уважением – к клиентам,

С трепетом – к оплате!!!

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Что я могу предложить:

- подготовка подробных статей о товарах (услугах);

- статьи на медицинские темы с грамотным использованием терминологии;

- пресс-релизы, новости для специализированной прессы или сетевого ресурса;

- индивидуальный текст для вашего интернет-сайта, составленный с учетом требований к SEO-копирайтингу;

- создание тектового наполнения для рекламной листовки или буклета;

- заполнение блогов, наполнение сайтов;

- составление рекламных текстов, работающих в своей целевой аудитории;

- разработка рекламных слоганов и продуктовых легенд, а также имя товара или бренда;

- переработка готовых текстов с сохранением основной идеи и ключевых слов;

- качественное редактирование текстов, корректура;

- стихотворные презентации товаров и любые другие художественные произведения, призванные рекламировать ваше предложение.

Ну и это еще не все.

- художественные переводы текстов (английский - русский, русский - украинский, украинский - русский);

- написание рефератов, курсовых и дипломных работ по гуманитарным специальностям (медицина, психиатрия включительно).