Бесконечно аккуратно отношусь к срокам,
Сильно бережно – к словам,
Креативно – к созданию идей,
С уважением – к клиентам,
С трепетом – к оплате!!!
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Что я могу предложить:
- подготовка подробных статей о товарах (услугах);
- статьи на медицинские темы с грамотным использованием терминологии;
- пресс-релизы, новости для специализированной прессы или сетевого ресурса;
- индивидуальный текст для вашего интернет-сайта, составленный с учетом требований к SEO-копирайтингу;
- создание тектового наполнения для рекламной листовки или буклета;
- заполнение блогов, наполнение сайтов;
- составление рекламных текстов, работающих в своей целевой аудитории;
- разработка рекламных слоганов и продуктовых легенд, а также имя товара или бренда;
- переработка готовых текстов с сохранением основной идеи и ключевых слов;
- качественное редактирование текстов, корректура;
- стихотворные презентации товаров и любые другие художественные произведения, призванные рекламировать ваше предложение.
Ну и это еще не все.
- художественные переводы текстов (английский - русский, русский - украинский, украинский - русский);
- написание рефератов, курсовых и дипломных работ по гуманитарным специальностям (медицина, психиатрия включительно).
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