yulia_s_01

Фриланс в сердце!

Я являюсь экспертом по графическому дизайну, продвижению и рекламе.

• Прошла курс по графическому дизайну, рекламе и продвижению.

• Научилась работать с графическими материалами, составляя бренд-упаковку для компаний.

• Закрепила навыки продвижения на практике, создав для многих заказчиков качественные стратегии продвижения, увеличившие доходные показатели компаний минимум на 10%.

• Отлично ориентируюсь в технических заданиях заказчиков и в кратчайшие сроки выполняю заказы в лучшем виде.