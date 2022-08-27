yulia_s_01

Фриланс в сердце!
Я являюсь экспертом по графическому дизайну, продвижению и рекламе.
• Прошла курс по графическому дизайну, рекламе и продвижению.
• Научилась работать с графическими материалами, составляя бренд-упаковку для компаний.
• Закрепила навыки продвижения на практике, создав для многих заказчиков качественные стратегии продвижения, увеличившие доходные показатели компаний минимум на 10%.
• Отлично ориентируюсь в технических заданиях заказчиков и в кратчайшие сроки выполняю заказы в лучшем виде.
Я против войны в Украине!