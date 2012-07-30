3 фото для загранпаспорта. Нужно заменить фон и убрать тени, чтобы фото подходило для загранпаспорта. Для дизайнера, думаю, это работа нескольких минут.
Долго была фрилансером. Работаю фул-тайм и иногда нужна помощь.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Требуется настоящий SEO профессионал для продвижение сайта Google, Yandex 1. SEO + программирование 2. Полностью свои средства, инструменты, ресурсы 3. Полное понимание поисковых алгоритмов, способов продвижения "по белому" Смотрим Ваше портфолио, достижения, рекомендации. Оплата достойная.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
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- $250
Требуется нарисовать в Фотошопе красивую информативную схему работы компании по примеру: http://www.unitrade.su/. Рассматриваем вариант чистую иллюстрацию или в виде html. Оригинальность, стиль, отсутствие плагиата и грамотность кода (при верстке).Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип компании. Специализация: Внешнеэкономическая деятельность (Аутсорсинг), Таможенный брокер, Международная логистика и т.д. Оригинальный дизайн, лого в форматах .png, gimp / фотошоп, отсутствие плагиата в работе, свежие идеи.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт11 лет назад
- $1000
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- $50
Перевод с испанского, (см. в файле) нужен срочно. Оплата достойная. Форматирование не нужно, просто перевести текст.Переводы7 заявокЗакрыт11 лет назад