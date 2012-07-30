yulia_tr

Юлия yulia_tr

 
36 летРоссия/Курган
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводчик, фотограф и путешественник.

Долго была фрилансером. Работаю фул-тайм и иногда нужна помощь.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Val
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
$1
10 баллов
7 лет назад
Удалить фон на фото для паспорта в Photoshop
Всё прошло быстро и понятно, несмотря на сложности с переводом денег (из-за стран проживания) Своевременная оплата, понятные замечания
Нужно было быстро и качественно обработать фотографии. Исполнитель оперативно выполнил задание и учел все пожелания и предпочтения. Особенно хочу отметить быструю обратную связь. Работой очень довольна. Спасибо. Рекомендую.
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