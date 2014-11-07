yulia_v77

Юлия yulia_v77

 
46 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование - высшее (Одесский политехнический университет), специальность - программист.

Опыт работы:

- создание сайта-визитки, сайта-каталога "под ключ" (верстка - html, css; дизайн, SEO):

http://elena-obuv.comze.com

- внесение небольших изменений на сайты (добавить нижнее меню, корректировка шапки, добавление баннера и т.п.);

- дизайн текстового заполнения сайта (с помощью css);

- контент-менеджер - автор статей:

http://englishblog.ru/

http://www.miss-wellness.ru/pravilnoe-pitanie/vitaminy-i-mineraly-v-produktax-sochetaem-priyatnoe-s-poleznym.html

- регистрация сайтов в Google, Yandex; подключение к Google Analytics.

- системное администрирование (Windows 98, XP, 7, Server 2000, 2003);

- создание баз данных в Access (запросы, формы, отчеты).

Дополнительно: базовые знания PHP, MySQL, начальные знания CMS Joomla 2.5, Wordpress 3.3.2, SEO-оптимизации, Photoshop.

PHPWordPressMySQLСоздание базы данныхHTMLCSSJoomlaPhotoshopСайт-визиткаSEO-оптимизация