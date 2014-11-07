Образование - высшее (Одесский политехнический университет), специальность - программист.
Опыт работы:
- создание сайта-визитки, сайта-каталога "под ключ" (верстка - html, css; дизайн, SEO):
- внесение небольших изменений на сайты (добавить нижнее меню, корректировка шапки, добавление баннера и т.п.);
- дизайн текстового заполнения сайта (с помощью css);
- контент-менеджер - автор статей:
http://www.miss-wellness.ru/pravilnoe-pitanie/vitaminy-i-mineraly-v-produktax-sochetaem-priyatnoe-s-poleznym.html
- регистрация сайтов в Google, Yandex; подключение к Google Analytics.
- системное администрирование (Windows 98, XP, 7, Server 2000, 2003);
- создание баз данных в Access (запросы, формы, отчеты).
Дополнительно: базовые знания PHP, MySQL, начальные знания CMS Joomla 2.5, Wordpress 3.3.2, SEO-оптимизации, Photoshop.
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