yulia_varavka

Работаю в сфере управления персоналом более 10 лет.
Выполняю все функции HR (кроме кадрового делопроизводства), но специализируюсь на оценке и обучении персонала.
Хобби - ворк-шопы по ведению переговоров.
Буду Вам полезна, если у Вас есть потребность в:
- индивидуальном коучинге
- оценке навыков ваших коллег\подчиненных\кандидатов (360, оценка по компетенциям, ассессмент центр)
- разработке модели компетенций для вашей компании
- проведении обучения он-лайн или оф-лайн (продажи, переговоры, менеджмент, по запросу)
- дистанционном обучении (курсы, тетсы и т.д.)
- внедрении проекта по оценки уровня сервиса\обслуживания
- формировании качественных должностных инструкций и профилей должности
- рекрутинге\подборе персонала
- и т.д.
Мой профессиональный профиль: https://www.linkedin.com/in/yuliavaravka/