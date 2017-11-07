yulia_varavka

HR, бизнес-тренер, коуч

Работаю в сфере управления персоналом более 10 лет.

Выполняю все функции HR (кроме кадрового делопроизводства), но специализируюсь на оценке и обучении персонала.

Хобби - ворк-шопы по ведению переговоров.

Буду Вам полезна, если у Вас есть потребность в:

- индивидуальном коучинге

- оценке навыков ваших коллег\подчиненных\кандидатов (360, оценка по компетенциям, ассессмент центр)

- разработке модели компетенций для вашей компании

- проведении обучения он-лайн или оф-лайн (продажи, переговоры, менеджмент, по запросу)

- дистанционном обучении (курсы, тетсы и т.д.)

- внедрении проекта по оценки уровня сервиса\обслуживания

- формировании качественных должностных инструкций и профилей должности

- рекрутинге\подборе персонала

- и т.д.

Мой профессиональный профиль: https://www.linkedin.com/in/yuliavaravka/