yuliaaa_perli

ЗДЕСЬ УЧТУТ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯЧто я могу предложить?
✔️Монтаж видео
✔️Кастомизация одежды
✔️Написание статей и постов на различные темы Подробнее о некоторых пунктах:1️⃣Монтаж
Могу качественно и со вкусом смонтировать атмосферное видео,с вашими материалами. Учту все пожелания при выборе музыки,буду показывать промежуточные этапы работы. Если что,я монтирую НЕ в стиле открыток с WhatsApp (если вы понимаете,о чем я) Также с удовольствием смонтирую видео для блога, видео на юмористические темы и все что вашей душе угодно) Монтирую на компьютере. Помните, пока что есть возможность бесплатного первого заказа.
2️⃣ Статьи
Что ж, здесь наверное и так всё понятно) Могу добавить только,что приветствуются заказы написания статей на украинском языке. Пишу грамотно, а это самое главное!
Немного о себе :
~Пришла сюда,чтобы начать новую жизнь, освободиться от оков и жить не по тому сценарию,который за меня уже написан
~Я здесь недолго(но надолго), только начинаю, поэтому первые заказы делаю бесплатно (конечно же попрошу оставить честный отзыв) либо за символическую плату
~Всегда стараюсь выложится на полную
~На высоком уровне владею украинским и русским языком, могу заниматься переводом, изучаю английский, прочитала много художественной и научной литературы
~Имею глубокие познания в области биологии
~ Участвовала во множественных олимпиадах по биологии и химии (призовые места), также во многих интеллектуальных конкурсах,всегда успешно. Поэтому могу сказать, что обладаю критическим мышлением и смогу написать интересную статью
~Творческая личность, довольно хорошо рисую
~Занималась народными и классическими танцами. Также занимаюсь игрой на фортепиано и пою
~Умею вышивать крестиком и бисером,также вязать крючком. Первые деньги заработала именно этим)