yuliaaa_perli

ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ БЕСПЛАТНО! ИЩЕШЬ КРЕАТИВ И ПОДХОД КО ВСЕМУ СО ВКУСОМ И КАЧЕСТВОМ? ХОЧЕШЬ УВАЖИТЕЛЬНОГО И ПРИЯТНОГО ОТНОШЕНИЯ ?ТЕБЕ СЮДА❤️

ЗДЕСЬ УЧТУТ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

✔️Монтаж видео 

✔️Кастомизация одежды 

✔️Написание статей и постов на различные темы 

Подробнее о некоторых пунктах:

атмосферное видео

НЕ

видео для блога, видео на юмористические темы

Могусмонтировать,с вашими материалами. Учту все пожелания при выборе музыки,буду показывать промежуточные этапы работы. Если что,я монтируюв стиле открыток с WhatsApp (если вы понимаете,о чем я) Также с удовольствием смонтируюи все что вашей душе угодно) Монтирую на компьютере. Помните, пока что есть возможность бесплатного первого заказа.

2️⃣ Статьи

Что ж, здесь наверное и так всё понятно) Могу добавить только,что приветствуются заказы написания статей на украинском языке. Пишу грамотно, а это самое главное!

Немного о себе :

~Пришла сюда,чтобы начать новую жизнь, освободиться от оков и жить не по тому сценарию,который за меня уже написан

~Я здесь недолго(но надолго), только начинаю, поэтому первые заказы делаю бесплатно (конечно же попрошу оставить честный отзыв) либо за символическую плату

~Всегда стараюсь выложится на полную

~На высоком уровне владею украинским и русским языком, могу заниматься переводом, изучаю английский, прочитала много художественной и научной литературы

~Имею глубокие познания в области биологии

~ Участвовала во множественных олимпиадах по биологии и химии (призовые места), также во многих интеллектуальных конкурсах,всегда успешно. Поэтому могу сказать, что обладаю критическим мышлением и смогу написать интересную статью

~Творческая личность, довольно хорошо рисую

~Занималась народными и классическими танцами. Также занимаюсь игрой на фортепиано и пою

~Умею вышивать крестиком и бисером,также вязать крючком. Первые деньги заработала именно этим)