Буду полезна Вам в написании текстов на такие темы как: финансы, медицина, научные изобретения, благотворительность, спорт, художественная литература, кино. Любознательна, поэтому открыта для освоения новых

сфер.

Написание текстов, статей, копирайтинг, рерайтинг, аналитика

Написание "продающих" и SEO-текстов, составление коммерческих предложений

Контент для сайтов

Нейминг (названия)

Слоганы (девизы, лозунги)

Поэтический креатив

Собираю материал и глубокоисследую тему. Адаптирую тексты под любую категорию читателей. Создаю полезный

и уникальный контент.

Сдаю проекты вовремя. Квалифицированна, самостоятельна и отвечаю за результат. Высокий уровень грамотности (стилистика, грамматика, пунктуация). Всегда на связи.

Контакты:

Телефон: +7 909 375 54 94

Почта: [email protected]