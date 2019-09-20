Буду полезна Вам в написании текстов на такие темы как: финансы, медицина, научные изобретения, благотворительность, спорт, художественная литература, кино. Любознательна, поэтому открыта для освоения новых
сфер.
Написание текстов, статей, копирайтинг, рерайтинг, аналитика
Написание "продающих" и SEO-текстов, составление коммерческих предложений
Контент для сайтов
Нейминг (названия)
Слоганы (девизы, лозунги)
Поэтический креатив
Собираю материал и глубокоисследую тему. Адаптирую тексты под любую категорию читателей. Создаю полезный
и уникальный контент.
Сдаю проекты вовремя. Квалифицированна, самостоятельна и отвечаю за результат. Высокий уровень грамотности (стилистика, грамматика, пунктуация). Всегда на связи.
Контакты:
Телефон: +7 909 375 54 94
Почта: [email protected]
- Кассовый разрыв на предприятии38 просмотров
- Какие привычки формируют здоровый образ жизни42 просмотра
- Накладные светодиодные светильники34 просмотра
- Нейроэкономика – наука о принятии решений39 просмотров
- Современная генетика и горох22 просмотра
- О танце19 просмотров