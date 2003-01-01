yuliabird97

Копирайтер, автор статей.

Сусло Юлия Александровна Копирайтер, автор статей Занятость: ПолнаяГрафик работы: Удаленная Желаемая зарплата: 10000 грн.Телефон:+380990814614; +380989883481Электронная почта:[email protected]Личная информацияГражданство: УкраинаМесто проживания: ЗапорожьеОбразование: Среднее профессиональноеДата рождения: 26.07.1997Пол: ЖенскийСемейное положение: Не замужемОпыт работыПериод работы: август 2019 - настоящее времяДолжность: Повар/кассирОрганизация: Компания “Klion Group”Должностные обязанности и достижения: Приём и обработка заказов, приготовление блюдОбразованиеУчебное заведение: “ДНЗ ЗПТКЛ”Год окончания: 2016 годФакультет:Ведение ресторанного бизнесаСпециальность:Повар-кондитерФорма обучения: ОчнаяДополнительная информация Компьютерные навыки: Печать, сканирование,копирование документов, Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Предпочтительно работаю в гугл-документах Занятия в свободное время: прогулки с собакойЛичные качества: Самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость