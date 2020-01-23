yuliabolbot

Юлия Больбот yuliabolbot

 
29 летУкраина/Хмельницкий
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Контактная информацияТелефон:096 838-66-02 Эл. почта:[email protected]Образование

ХНУ

Філологія англійська мова та література, Хмельницький

Высшее, с 09.2011 по 07.2016 (4 года 10 месяцев)Профессиональные и другие навыки

  • Навыки работы с компьютером

    Работа в сфера маркетинга более 2х лет

  • Настройка рекламных кампаний (2 года опыта)

    • Продвинутый, использую в настоящее время.

Знание языков
  • Английский — продвинутый
  • Немецкий — средний
Дополнительная информация Полная настройка и оптимизация рекламных кампаний. Запуск рекламы на Ads,ProSale( на Prom), а так же таргет на Facebook и Instagram. Если необходимо работа с Яндекс Директ и Amazon PPC.

Настройка Google My Business, Shopping, Merchant Centr.

Seo специалист, составление семантического ядра, подбор актуальных ключевых слов. Написание статьей и описаний.

Анализ конкурентов.

Написание статейСемантическое ядроРекламная кампания