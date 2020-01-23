yuliabolbot

Контактная информацияТелефон:096 838-66-02 Эл. почта:[email protected]Образование

ХНУ

Філологія англійська мова та література, Хмельницький

Высшее, с 09.2011 по 07.2016 (4 года 10 месяцев)Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером Работа в сфера маркетинга более 2х лет

Настройка рекламных кампаний (2 года опыта) Продвинутый, использую в настоящее время.

Английский — продвинутый

Немецкий — средний

Знание языковДополнительная информация Полная настройка и оптимизация рекламных кампаний. Запуск рекламы на Ads,ProSale( на Prom), а так же таргет на Facebook и Instagram. Если необходимо работа с Яндекс Директ и Amazon PPC.

Настройка Google My Business, Shopping, Merchant Centr.

Seo специалист, составление семантического ядра, подбор актуальных ключевых слов. Написание статьей и описаний.

Анализ конкурентов.