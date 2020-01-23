yuliabolbot

Юлия Больбот yuliabolbotyuliabolbot
29 летУкраина/Хмельницкий
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контактная информацияТелефон:096 838-66-02 Эл. почта:[email protected]Образование
ХНУФілологія англійська мова та література, Хмельницький
Высшее, с 09.2011 по 07.2016 (4 года 10 месяцев)Профессиональные и другие навыки
- Навыки работы с компьютером
Работа в сфера маркетинга более 2х лет
- Настройка рекламных кампаний (2 года опыта)
Продвинутый, использую в настоящее время.
- Английский — продвинутый
- Немецкий — средний
Настройка Google My Business, Shopping, Merchant Centr.
Seo специалист, составление семантического ядра, подбор актуальных ключевых слов. Написание статьей и описаний.
Анализ конкурентов.