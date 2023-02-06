Всем добро пожаловать!) Меня зовут Юля.
Я разрабатываю дизайн логотипов, принтов, иконок, флаеров, билбордов, листовок и т.д.
Люблю свою работу, поэтому отдаю заказам всю себя, работаю от души.
Никогда не буду утомлять Вас длинными брифами! Мне нужна информация, которая действительно поможет в работе.
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Количество правок не ограничиваю
Консультация в течение месяца после сдачи проекта
Оперативная коммуникация
Соблюдение сроков
Легкость в общении
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Я помогаю Вам сформировать заказ
Вы вносите предоплату 50% или оформляем безопасную сделку
Я разрабатываю дизайн в течении оговорённого срока
ВЫ выбираете один из предоставленных вариантов дизайна, вносите правки (при необходимости)
Вы оплачиваете оставшиеся 50% от суммы
Я отправляю исходники
Обмениваемся положительными отзывами
В течение месяца при необходимости мы поддерживаем связь, я отвечаю на Ваши вопросы
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНА МНЕ НУЖНО:
ЛОГОТИП
надпись в логотипе
род деятельности компании
стилистика
цвет
где будете использовать логотип?
примеры логотипов, которые нравятся
ПРИНТ/ПАТТЕРН
картинки
референсы
Ваша идея
ИКОНКИ
рубрики
предпочтения по цвету
текст к иконкам, если необходим
стиль иконок
примеры иконок, которые Вам нравятся
ИНФОГРАФИКА
формат изображения
предпочтения по цвету
шрифты и текст
стиль
логотип, фотографии, картинки и т.д.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
через личные сообщения
+79109106974 (WhatsApp, Telegramm)
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БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Юлия)
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