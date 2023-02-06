yuliakuz_

Юлия Кузьмина yuliakuz_

 
24 годаРоссия/Калуга
год на фриланс-бирже
Была
год назад
ЛОГОТИПЫ | ПРИНТЫ | ИКОНКИ | ВИЗИТКИ | ЛИСТОВКИ

Всем добро пожаловать!) Меня зовут Юля.

Я разрабатываю дизайн логотипов, принтов, иконок, флаеров, билбордов, листовок и т.д.
Люблю свою работу, поэтому отдаю заказам всю себя, работаю от души.
Никогда не буду утомлять Вас длинными брифами! Мне нужна информация, которая действительно поможет в работе.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Количество правок не ограничиваю

  • Консультация в течение месяца после сдачи проекта

  • Оперативная коммуникация

  • Соблюдение сроков

  • Легкость в общении

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • Я помогаю Вам сформировать заказ

  • Вы вносите предоплату 50% или оформляем безопасную сделку

  • Я разрабатываю дизайн в течении оговорённого срока

  • ВЫ выбираете один из предоставленных вариантов дизайна, вносите правки (при необходимости)

  • Вы оплачиваете оставшиеся 50% от суммы

  • Я отправляю исходники

  • Обмениваемся положительными отзывами

  • В течение месяца при необходимости мы поддерживаем связь, я отвечаю на Ваши вопросы

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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНА МНЕ НУЖНО:

ЛОГОТИП

  • надпись в логотипе

  • род деятельности компании

  • стилистика

  • цвет

  • где будете использовать логотип?

  • примеры логотипов, которые нравятся

ПРИНТ/ПАТТЕРН

  • картинки

  • референсы

  • Ваша идея

ИКОНКИ

  • рубрики

  • предпочтения по цвету

  • текст к иконкам, если необходим

  • стиль иконок

  • примеры иконок, которые Вам нравятся

ИНФОГРАФИКА

  • формат изображения

  • предпочтения по цвету

  • шрифты и текст

  • стиль

  • логотип, фотографии, картинки и т.д.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

  • через личные сообщения

  • [email protected]

  • +79109106974 (WhatsApp, Telegramm)

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БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Юлия)

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