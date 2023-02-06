ЛОГОТИПЫ | ПРИНТЫ | ИКОНКИ | ВИЗИТКИ | ЛИСТОВКИ

Всем добро пожаловать!) Меня зовут Юля.

Я разрабатываю дизайн логотипов, принтов, иконок, флаеров, билбордов, листовок и т.д.

Люблю свою работу, поэтому отдаю заказам всю себя, работаю от души.

Никогда не буду утомлять Вас длинными брифами! Мне нужна информация, которая действительно поможет в работе.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Количество правок не ограничиваю

Консультация в течение месяца после сдачи проекта

Оперативная коммуникация

Соблюдение сроков

Легкость в общении

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Я помогаю Вам сформировать заказ

Вы вносите предоплату 50% или оформляем безопасную сделку

Я разрабатываю дизайн в течении оговорённого срока

ВЫ выбираете один из предоставленных вариантов дизайна, вносите правки (при необходимости)

Вы оплачиваете оставшиеся 50% от суммы

Я отправляю исходники

Обмениваемся положительными отзывами

В течение месяца при необходимости мы поддерживаем связь, я отвечаю на Ваши вопросы

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ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНА МНЕ НУЖНО:

ЛОГОТИП

надпись в логотипе

род деятельности компании

стилистика

цвет

где будете использовать логотип?

примеры логотипов, которые нравятся

ПРИНТ/ПАТТЕРН

картинки

референсы

Ваша идея

ИКОНКИ

рубрики

предпочтения по цвету

текст к иконкам, если необходим

стиль иконок

примеры иконок, которые Вам нравятся

ИНФОГРАФИКА

формат изображения

предпочтения по цвету

шрифты и текст

стиль

логотип, фотографии, картинки и т.д.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

через личные сообщения

[email protected]

+79109106974 (WhatsApp, Telegramm)

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БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Юлия)