yulialygach

Разработка сайтов

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Это мои работы:

1) tichinskiyinc.000webhostapp.com/

Мультиязычный лендинг для юридической компании предоставляющей инвестиции в недвиживость.

Целью было создать страницу захвата с формами обратной связи, а так же максимально удобным интерфейсом для связи с инвестиционным адвокатом, а именно, моментальный звонок, соц.сети, вайбер, почта, телеграм и т.д. всегда были в зоне видимости и под рукой, что было решено закрепленной полоской внизу страницы для звонка в мобильной версии, а так же с закрепленной панелью справа, при нажатии на которую открываются все кликабельные (что было очень важно для заказчика) контакты. Так же была разработана версия лендинга на иврите (язык left to right), будет использоваться при желании заказчика в будущем. Сайт был передан заказчику для наполнения контентом и успешного старта продаж квартир. Так же контакт с номером телефона был выполнен не в текстовом, а в формате png картинки во избежание захвата номера телефона адвоката с сайта ботами. Сайт был установлен на WordPress.

2)http://wp1.j980541.z9496.spectrum.myjino.ru

Сайт был сверстан для компании продающей различные виды кофе по готовому psd шаблону предоставленному компанией. Адаптирован, как и предыдущий под мобильные устройства, планшеты и версии с большим экраном. Посажен на админку WodrPress. В будущем компания планирует сделать из него небольшой интернет магазин, пока основная задача ознакомление клиентов с товаром и захват новых подписчиков формочкой внизу страницы. В данном случае моя задача была сверстать страницу абсолютно точно как ее было предоставлено дизайнером компании, что я и сделала. Так же на данном сайте были разработаны различные красивые анимации, модный параллакс (фиксированный задний фон), что смотрится по современному и привлекает внимание покупателя. Так же были сформированы полноценные каталоги товаров, настроены поиски по категориям, тегам, цене, новинкам, хитам продаж и т.д., что позволило заказчикам использовать сайт-визитку как полноценный интернет-магазин. Сайт был передан для дальнейшего развития заказчику.