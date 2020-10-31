yuliana_target

Таргетированная реклама в Instagram и Facebook

Основной список того, что входит в услугу настройки рекламы.

1. Создание, настройка и ежедневный контроль рекламных кампаний Instagram, Facebook.

2. Аналитика рекламной кампании.

3. Анализ прямых конкурентов.

4. Оптимизация расходов с целью выполнения поставленных задач и планов.

5. Тестирование новых рекламных форматов и инструментов.

6. Ежедневная, еженедельная, ежемесячная и годовые отчетности по РК.

7. Формирование и предложение рекомендаций по повышению эффективности таргетированной рекламы.

8. Подготовкa коммерческих предложений, медиапланов, стратегий, аудитор для потенциальных клиентов.

9. Работа с ретаргетингом.

10. Работа с UTM-метками и отслеживание их эффективности в ЯндексМетрике

На связи и в будни и в выходные дни.

Опыт работы с различными проектами от медицины до кормов для животных