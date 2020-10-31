yuliana_target

Основной список того, что входит в услугу настройки рекламы.
1. Создание, настройка и ежедневный контроль рекламных кампаний Instagram, Facebook.
2. Аналитика рекламной кампании.
3. Анализ прямых конкурентов.
4. Оптимизация расходов с целью выполнения поставленных задач и планов.
5. Тестирование новых рекламных форматов и инструментов.
6. Ежедневная, еженедельная, ежемесячная и годовые отчетности по РК.
7. Формирование и предложение рекомендаций по повышению эффективности таргетированной рекламы.
8. Подготовкa коммерческих предложений, медиапланов, стратегий, аудитор для потенциальных клиентов.
9. Работа с ретаргетингом.
10. Работа с UTM-метками и отслеживание их эффективности в ЯндексМетрике
На связи и в будни и в выходные дни.
Опыт работы с различными проектами от медицины до кормов для животных