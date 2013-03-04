yulianovna

Образование:

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2010 –2012 — Санкт-Петербургский Государственный Университет, Филологический ф-т, Славянские языки, Магистр Лингвистики.

2006 - 2010 — Санкт-Петербургский Государственный Университет, Филологический ф-т, Сербохорватский язык и литература, Бакалавр Филологии.

Дополнительное образование:

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07.2008 – 08.2008 — Курсы иностранных языков, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Английский язык, уровень Upper Intermediate

1-23 сентября 2008; 1-20 сентября 2010 – Међународни скуп слависта (семинар српског jезика, књижевности и културе), Филолошки ф-т, Београд

Работа

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10.2012 – настоящее время, ООО «Финанс Групп» (г. Москва)

Руководитель административной группы и группы перевода

03.2011 - 10.2012, АБС Электро, АБС Русь, ABS Minel (г. Белград, Сербия)

Переводчик сербского языка (Руководитель группы переводов)

Профессиональные навыки:

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- уверенный пользователь ПК:

операционные системы: Windows и Mac OS, с соответствующими пакетами основных программ (для Windows: MS Office, для Mac OS: iWork)

графические редакторы:

Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, и пр.

программы для распознавания текста и конвертации текстовых файлов:

ABBYY FineReader, Solid PDF Converter и пр.