Переводчик

I am a Russian and Ukrainian native speaker from Ukraine. I studied at the

Universities where I received the Bachelors and Masters degree in translation and teaching. I have translated a huge ammount of articles, newspapers, magazines. My personal

qualities help me to cope with tasks very fast, thoroughly and at the same time

without loosing quality.

I can do lots of different work connected with translations: English - Russian, Russian

- English, English - Ukrainian, Ukrainian - English, Russian - Ukrainian,

Ukrainian - Russian. I can translate from audio recordings, videos, written

documents, files. I can write texts connected with your product or needed

field. Also, I can make subtitles for videos. Proofread on books, texts,

translations.