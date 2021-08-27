Современный и качественный дизайн мобильных приложений

Здравствуйте, я UX/UI дизайнер, специализирующийся на iOS и Android приложениях.

Помогу воплотить ваши идеи в реальное приложение. Создаю качественный и стильный дизайн в установленные сроки. Гарантия работы до завершения проекта. Учитываю особенности технической стороны разработки мобильных приложений, использую принципы популярных гайдлайнов для мобильных платформ (iOS, Android).

У вас будет креативный и удобный дизайн с учетом последних тенденций в разработке приложений.

Работаю в Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.

Давайте работать вместе и создавать отличные приложения!

Напишите мне в телеграм - https://t.me/yuliapolh

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Почта - [email protected]