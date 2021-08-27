Современный и качественный дизайн мобильных приложений
Здравствуйте, я UX/UI дизайнер, специализирующийся на iOS и Android приложениях.
Помогу воплотить ваши идеи в реальное приложение. Создаю качественный и стильный дизайн в установленные сроки. Гарантия работы до завершения проекта. Учитываю особенности технической стороны разработки мобильных приложений, использую принципы популярных гайдлайнов для мобильных платформ (iOS, Android).
У вас будет креативный и удобный дизайн с учетом последних тенденций в разработке приложений.
Работаю в Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.
Давайте работать вместе и создавать отличные приложения!
Напишите мне в телеграм - https://t.me/yuliapolh
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Почта - [email protected]
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$150
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
Было приятно работать с Юлей. Работу выполнила отлично и в срок. Всегда была на связи. Предлагала свои идеи. Внимательно выслушивала комментарии и вносила пожелания.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Никаких проблем не возникло, все непонятные моменты решались в кратчайший срок. Четкая и ясная обратная связь по правкам, всегда на связи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$15/час
от $200
нет рейтинга