yuliapolh

Юлия yuliapolh

 
32 годаРоссия/Новочебоксарск
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Современный и качественный дизайн мобильных приложений

Здравствуйте, я UX/UI дизайнер, специализирующийся на iOS и Android приложениях.

Помогу воплотить ваши идеи в реальное приложение. Создаю качественный и стильный дизайн в установленные сроки. Гарантия работы до завершения проекта. Учитываю особенности технической стороны разработки мобильных приложений, использую принципы популярных гайдлайнов для мобильных платформ (iOS, Android).

У вас будет креативный и удобный дизайн с учетом последних тенденций в разработке приложений. 

Работаю в Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects. 

Давайте работать вместе и создавать отличные приложения!

Напишите мне в телеграм - https://t.me/yuliapolh

Скайп 

Почта - [email protected]

AndroidiOSДизайн мобильного приложенияFigmaIllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
egoserg
Украина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения
Было приятно работать с Юлей. Работу выполнила отлично и в срок. Всегда была на связи. Предлагала свои идеи. Внимательно выслушивала комментарии и вносила пожелания.
Отличный заказчик! Никаких проблем не возникло, все непонятные моменты решались в кратчайший срок. Четкая и ясная обратная связь по правкам, всегда на связи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$15/час
от $200
нет рейтинга