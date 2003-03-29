yuliassergeevna

Юлия Петренко yuliassergeevnayuliassergeevna
20 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web&Graphic Designer
Имею свежий взгляд в дизайне, ищу новые решения, понимаю психологию клиентов и цели предпринимателей.
Найду компромисс и доведу дело до конца.
Сферы работы:
Разработка адаптивных лендингов и их верстка.
Ведение социальных сетей для компаний, дизайн и подготовка контента.
Хорошие навыки в разработке полиграфической продукции и ее подготовке к печати.
Базовые знания и понимание языков программирования, включая JavaScript, HTML, CSS.
Мое портфолио:
https://www.behance.net/yuliasserg7232
Буду рада связаться любым удобным способом:
Telegram: https://t.me/yulchikshmulchik
Skype: live:.cid.baf398387355fce7
WhatsApp: 380631887321
Instagram: https://www.instagram.com/xxq.sc