yuliassergeevna

Web&Graphic Designer

Имею свежий взгляд в дизайне, ищу новые решения, понимаю психологию клиентов и цели предпринимателей.

Найду компромисс и доведу дело до конца.

Сферы работы:

Разработка адаптивных лендингов и их верстка.

Ведение социальных сетей для компаний, дизайн и подготовка контента.

Хорошие навыки в разработке полиграфической продукции и ее подготовке к печати.

Базовые знания и понимание языков программирования, включая JavaScript, HTML, CSS.

Мое портфолио:

https://www.behance.net/yuliasserg7232

https://freelance.ru/yuliasc

Буду рада связаться любым удобным способом:

Telegram: https://t.me/yulchikshmulchik

Skype: live:.cid.baf398387355fce7

WhatsApp: 380631887321

Instagram: https://www.instagram.com/xxq.sc