yuliasumarokowa

Копирайтер

Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Уже более четырех лет я занимаюсь написанием статей на различные темы: техника, искусство, одежда и мн. др. К работе подхожу ответственно, выполняю всегда в срок.

Здесь представлена информация обо мне.

Образование: Череповецкий государственный университет (2007 - 2012 г.)

филолог ( преподаватель русского языка и литературы), специалист

Череповецкий государственный университет

Институт педагогики и психологии, магистрант (2015 - по наст. время)

Состояла в жюри на третьем городском литературном конкурсе "Молодые авторы" (г.Череповец,2013г.),

Была приглашена в качестве судьи на фестиваля школьного творчества "Добро пожаловать в ЧГУ!" (2014г.)

Здесь представлена страничка с моим творчеством http://vk.com/cimvoll