yuliiasherstiuk

Юлия Шерстюк yuliiasherstiukyuliiasherstiuk
36 летУкраина/Черкассы
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор онлайн-школы
Создаю лендинг и многостраничные сайти на конструкторе Tilda.
Администрирую и организовываю вебинары, тренинги, обучающие курсы на платформах GetCourse и Бизон 365.
Создаю автоворонки по рассылке в Messenger, Vk, Facebook, email, чат-ботов.
Создаю визуал для груп Vk, страниц Facebook, постов в Instagram, для уроков в GetCourse, 3D обложки для тренингов, презентации.