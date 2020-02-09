yuliiasherstiuk

Администратор онлайн-школы

Создаю лендинг и многостраничные сайти на конструкторе Tilda.

Администрирую и организовываю вебинары, тренинги, обучающие курсы на платформах GetCourse и Бизон 365.

Создаю автоворонки по рассылке в Messenger, Vk, Facebook, email, чат-ботов.

Создаю визуал для груп Vk, страниц Facebook, постов в Instagram, для уроков в GetCourse, 3D обложки для тренингов, презентации.