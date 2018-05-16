Графический дизайнер

Имею опыт в обработке и ретуши фотографий, разработке логотипов, фирменныхбланков и визитных карточек, дизайне и изготовлении буклетов, баннеров, коллажей, флаеров, плакатов, вывесок, афиш и т.д. Знаю и использую графические программы Adobe (Photoshop‚Illustrator‚ Acrobat, InDesign, XD), PowerPoint, FineReader, Corel Draw, 3D Studio Max. Продвинутый пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, Интернет, Электронная почта).