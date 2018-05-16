yuliva

Александр yuliva

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер

Имею опыт в обработке и ретуши фотографий, разработке логотипов, фирменныхбланков и визитных карточек, дизайне и изготовлении буклетов, баннеров, коллажей, флаеров, плакатов, вывесок, афиш и т.д. Знаю и использую графические программы Adobe (Photoshop‚Illustrator‚ Acrobat, InDesign, XD), PowerPoint, FineReader, Corel Draw, 3D Studio Max. Продвинутый пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, Интернет, Электронная почта). 

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Отзывы заказчиков

SkyLise
Андрей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Ретушь группы фотографий (графический дизайнер)
Заказ выполнен быстрее оговоренного срока, работой доволен. Все четко и вовремя, полное взаимопонимание. Приятно было работать. Сроки исполнения, качество и обратная связь на высшем уровне.
Хороший заказчик, приятно было общаться. Быстро нашли общий язык. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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