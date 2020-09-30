Медицинский копирайтер

Образование высшее фармацевтическое. Работала провизором-технологом в аптеке и специалистом по фармацевтическому мониторингу в аналитической компании. Последние 4 года занимаюсь копирайтингом.

Пишу статьи на медицинские темы так, чтобы они были понятны непрофессионалам. Готова помочь, если требуются:

- продающие тексты о лекарственных препаратах или мед. услугах,

- информационные публикации для порталов, блогов, журналов о здоровье,

- комплексное наполнение сайтов мед. клиник,

- обзоры лекарственных средств.

Перевожу статьи и новости с английского языка.

Знаю основы Adobe Photoshop и Illustrator. Смогу сделать прототип лендинга, инфографики или печатной рекламы.

Стоимость услуг:

- информационные статьи – от 300 р./1000 зн.,

- перевод – от 200 р./1000 зн.,

- landing page – от 6000 р.,

- рекламные публикации – от 3000 р.,

- прототип инфографики, буклета или брошюры (в формате .pdf, .pds, .ai) – от 2000 р.

Портфолио:

https://www.fl.ru/users/yuliya_koni/