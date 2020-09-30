yuliya-koni

Образование высшее фармацевтическое. Работала провизором-технологом в аптеке и специалистом по фармацевтическому мониторингу в аналитической компании. Последние 4 года занимаюсь копирайтингом.
Пишу статьи на медицинские темы так, чтобы они были понятны непрофессионалам. Готова помочь, если требуются:
- продающие тексты о лекарственных препаратах или мед. услугах,
- информационные публикации для порталов, блогов, журналов о здоровье,
- комплексное наполнение сайтов мед. клиник,
- обзоры лекарственных средств.
Перевожу статьи и новости с английского языка.
Знаю основы Adobe Photoshop и Illustrator. Смогу сделать прототип лендинга, инфографики или печатной рекламы.
Стоимость услуг:
- информационные статьи – от 300 р./1000 зн.,
- перевод – от 200 р./1000 зн.,
- landing page – от 6000 р.,
- рекламные публикации – от 3000 р.,
- прототип инфографики, буклета или брошюры (в формате .pdf, .pds, .ai) – от 2000 р.
Портфолио: