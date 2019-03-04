yuliya-libertas

Специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса

Меня зовут Юлия (https://vk.com/yuliaparfenova). Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас. То есть, я предлагаю настроить Вам тестовую интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Предлагаю Вам сделать аудит Вашего сайта. Я проанализирую Ваше предложение на сайте, посмотрю, что предлагают конкуренты, и дам рекомендации, как улучшить Ваш сайт, чтобы реклама сработала лучше.Это тоже бесплатно.За разработку основной РК 1000 руб.Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.