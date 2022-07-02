yuliya-mmenshiko

Юлия Меньщикова yuliya-mmenshikoyuliya-mmenshiko
Всем привет!
Меня зовут Юлия, и я занимаюсь созданием красивых, запоминающихся сайтов на платформе Tilda.
Я занимаюсь разработкой дизайна, наполнением сайтов.
Если у вас нет сайта, либо он есть, но поток клиентов низкий или сайт не устроил, но «специалисты» не хотят ничего исправлять — вам ко мне.
Я могу:
— провести анализ бизнеса конкурентов;
— написать продающие тексты;
— оформить дизайн лендинга, сайта-визитки, интернет магазина;
— привязать домен, CRM, метрики, соцсети, виджеты для связи;
— настроить SEO.
Больше всего меня зажигают следующие темы:
— онлайн-школы,
— строительство и ремонт,
— бьюти-сфера,
— инфобизнес,
— рукоделие,
— грузоперевозки.
Я не смогу помочь, если вам необходим крупный интернет-магазин или сложный портал, однако могу порекомендовать коллег, которые помогут.
Напишите мне в личку, и мы пообщаемся по вашему проекту. Я предложу варианты решения или откажусь, если проект окажется для меня сложным.