yuliya-mmenshiko

Юлия Меньщикова|Специалист по продающим сайтам

Всем привет!

Меня зовут Юлия, и я занимаюсь созданием красивых, запоминающихся сайтов на платформе Tilda.

Я занимаюсь разработкой дизайна, наполнением сайтов.

Если у вас нет сайта, либо он есть, но поток клиентов низкий или сайт не устроил, но «специалисты» не хотят ничего исправлять — вам ко мне.

Я могу:

— провести анализ бизнеса конкурентов;

— написать продающие тексты;

— оформить дизайн лендинга, сайта-визитки, интернет магазина;

— привязать домен, CRM, метрики, соцсети, виджеты для связи;

— настроить SEO.

Больше всего меня зажигают следующие темы:

— онлайн-школы,

— строительство и ремонт,

— бьюти-сфера,

— инфобизнес,

— рукоделие,

— грузоперевозки.

Я не смогу помочь, если вам необходим крупный интернет-магазин или сложный портал, однако могу порекомендовать коллег, которые помогут.

Напишите мне в личку, и мы пообщаемся по вашему проекту. Я предложу варианты решения или откажусь, если проект окажется для меня сложным.