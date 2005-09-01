yuliya_alisa

ретушь фотографий, обработка изображений, набор и редактирование текста
Опыт работы:
- апрель 2012 – настоящее время - оператор-дизайнер (работа с копировальными аппаратами, сканером, ламинатором, принтером, обработка изображений, фото на документы, дизайн визиток, листовок, работа с текстом) фотоателье «Позитив»
- ноябрь 2015 - настоящее время - автор студенческих работ на сайтах Author 24, Refzakaz, Дипсервис
- май 2013 – август 2014 - оператор компьютерной верстки (подготовка макетов в печать, набор и редактирование текста, работа с офисной техникой), ФОП Липчевский
Владею ПК на уровне продвинутого пользователя (Photoshop, Corel Draw, adobe Illustrator, adobe Acrobat x-pro, Microsoft office, ).
Языки: свободно владею русским и украинским языком, английский - базовый.
О себе: Ответственная, легко обучаемая, целеустремленная, трудолюбивая, коммуникабельная.
Образование:
09.2005 - 06.2010
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Технология строительных конструкций, изделий и материалов. Механико-технологический факультет.