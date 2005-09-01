yuliya_alisa

Юлия yuliya_alisa

 
38 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
ретушь фотографий, обработка изображений, набор и редактирование текста

Опыт работы:

  • апрель 2012 – настоящее время - оператор-дизайнер (работа с копировальными аппаратами, сканером, ламинатором, принтером, обработка изображений, фото на документы, дизайн визиток, листовок, работа с текстом) фотоателье «Позитив»
  • ноябрь 2015 - настоящее время  - автор студенческих работ на сайтах Author 24, RefzakazДипсервис
  • май 2013 – август 2014 - оператор компьютерной верстки (подготовка макетов в печать, набор и редактирование текста, работа с офисной техникой), ФОП Липчевский
Профессиональные навыки:

Владею ПК на уровне продвинутого пользователя (Photoshop, Corel Draw, adobe Illustrator, adobe Acrobat x-pro, Microsoft office, ).

Языки: свободно владею русским и украинским языком, английский - базовый.

О себе: Ответственная, легко обучаемая, целеустремленная, трудолюбивая, коммуникабельная.

Образование:

09.2005 - 06.2010

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Технология строительных конструкций, изделий и материалов. Механико-технологический факультет.

IllustratorPhotoshopРетушь фото