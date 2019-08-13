yuliya_assistent

Бизнес-ассистент

Есть опыт работы личным помощником маркетолога,предпринимателя, инвестора, инфобизнесмена, специалиста по подбору персонала. За три года проработала более чем на 30 проектах. Где-то неделю-две, где-то год-полтора.

Со всем опытом работы можно ознакомится в резюме во вложении.

Причины ухода разные: где-то работа была проектной, где-то задержка зарплаты(что для меня является очень важным фактором), где-то просто выросла и задачи “принеси-подай” стали не интересны.

Диапазон выполняемых задач работы ассистентом был огромен от личных(ведение календаря, организация досуга, запись к стоматологу, оформление визы заграницу) до профессиональных (работа в амоцрм, битрикс, 1 с, заполнение договоров, поиск сотрудников, открытие филиалов,написание скриптов продаж, поиск и общение с клиентами, анализ ЦА и конкурентов, помощь в написании)

И многое другое, сразу и не вспомнишь. Лучше всего получается работать с людьми и с командой, но выбирать задачи не приходится, понимаю, что основной продукт моей деятельности, это Ваше свободное время, которое Вы можете потратить на более важные стратегические задачи, или просто побыть с семьей, поэтому берусь за любые задачи.

Большой опыт в продажах-услуги фитнеса и салона красоты, услуги банка, продажа Концентрата от Лайк центра,ювелирные изделия,пробковые покрытия,но продавать не хочу, зато с большим удовольствием окажу помощь в построении отдела продаж.

Замотивирована деньгами, готова работать 24\7,зная что мой труд будет оплачен, так как много целей и планов, к которым могут привести меня только деньги:помогать родителям, путешествовать, поддерживать комфортный образ жизни, также я постоянно учусь чему-то новому(в ближайшем курсы копирайтинга, обработка фото, конная езда, и регулярные занятия с репетитором по английскому языку)

Работу рассматриваю только удаленную, есть свое оборудованное всем необходимым рабочее место. Оплата только понедельно(по возможности).

список компетенций https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLg2EkcPeK2yqZlPuXD1iTmmcPidV_5SeH60VzWIta8/edit#gid=0

резюме https://hh.ru/resume/efca1a39ff0740f24a0039ed1f4e3868644455#key-skills

отзывы о работе https://drive.google.com/drive/folders/1-L6AbJvDGRmznp6mgLjUMi03wVS5eChF

Работаю в команде с оператором кол-центра, и специалистом по подбору персонала.