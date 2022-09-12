yuliya_kovsh

Веб-дизайн

Обо мне:

Меня зовут Юлия, я из небольшого города Волковыск (Гродненская область), сейчас живу в Минске. По образованию лингвист-преподаватель английского и испанского языков, 10 лет проработала в школе учителем испанского и английского. Еще отлично знаю польский, хоть специально его никогда не учила)

Что умею

На данный момент нахожусь в декретном отпуске и решила, что в школу возвращаться не хочу. Уже давно знаю Photoshop и решила, что пора попробовать что-то новое. Успешно окончила курсы UX/UI Web дизайнер, изучила Figma и пробую себя в этом направлении. Опыт у меня еще небольшой, но есть огромное желание развиваться в сфере веб-дизайна.

С удовольствием сделаю дизайн сайта, landing page.