ИП ООО ZTE Investment в Узбекистане (сентябрь 2011- по сей день)

ZTE Investment – является филиалом, 100% принадлежащим Корпорации ZTE, предоставляет решения в сфере телекоммуникаций и ИТ, осуществляет проекты и предоставляет услуги по обслуживанию, гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию и прочее.

Должность: Письменный/устный переводчик в технико-коммерческом отделе

Основные обязанности:

•Все письменные и устные переводы по международному проекту – Обходная ж/д линия города Тбилиси для Грузинской железной дороги. Проектные работы по данному проекту ведутся в Узбекистане, поэтому, я предоставляю поддержку соответствующим специалистам при обсуждении технических и проектных вопросов. Языки, используемые во время работы: русский, английский, китайский.

•Общая работа по всем проектам: письменные и устные переводы по другим проектам, по мере необходимости. Данная работа включает письменные переводы технических решений, технических требований, описаний оборудования, соглашений и контрактов и т.п. Языки, используемые во время работы: русский, английский, китайский.

Представительство Корпорации ZTE (КНР) в Узбекистане.(апрель 2004 по сентябрь 2011)

ZTE является международной компанией, самым крупным поставщиком телекоммуникационного оборудования из КНР, зарегистрированным на биржах, с ежегодным уровнем продаж примерно в 12-15 млрд. долларов США.

Должность: Сотрудник технико-коммерческого отдела (февраль 2007- сентябрь 2011)

Основные обязанности:

•Общая работа по всем проектам: включает в себя переводы во время встреч, собраний и переговоров на любом уровне (руководство, технический персонал и проч.), перевод технических спецификаций, коммерческих, финансовых предложений, презентаций, любой документации связанной с контрактами. Языки, используемые во время работы: русский, английский, китайский.

•Работа по конкретным проектам: ответственна за подготовку пакета тендерной документации по любым проектам, связанным с такими клиентами, как: MTС Узбекистан, Билайн, Perfectum Mobile, Евросеть, ГАЖК.

•Сбор информации и подготовка отчетов по каким-либо вопросам для компании.

Позиция: Глава отдела кадров и администрации (май 2005- февраль 2007)

Основные обязанности:

•Член проектной команды: будучи членом различных проектных групп, моими основными обязанностями были подготовка контрактов, меморандумов и проч., перевод документов и подготовка писем, перевод во время встреч и переговоров, поддержание связи с клиентами. Языки, используемые во время работы: русский, английский, китайский.

•Организация административной работы в офисе, включая оформление внутренних и внешних документов, предоставление необходимых отчетов и информации в региональный офис, выполнение и разъяснение политики офиса, контакт с местными государственными органами, офисное снабжение, выбор поставщиков различных услуг.

•Организация работы отдела, руководство над 5 сотрудниками, включая администратора, бухгалтера, кассира и старшего водителя. Координация работы отдела, контроль и оценка, изменение и улучшение текущей системы работы при необходимости в рамках ежедневной работы.

•Организация кадровой работы в офисе. Выполнение обязанностей по работе со всем персоналам офиса, включая набор, оформление документов в конце испытательного срока, ежемесячная оценка, отчеты региональному менеджеру по кадрам, обычная рутинная работа по кадрам, тренинги по вопросам управления кадрами и презентации для персонала, разъяснение и составление правил, процедур и политики компании и офиса, организация проведения квалификационных экзаменов для персонала.

Должность: ассистент главы представительства (август 2004- май 2005)

Основные обязанности:

Предоставление поддержки главе представительства в переводах устных и письменных во время внутренних собраний и встреч с другими компаниями, составление протоколов собраний, контактное лицо с клиентами по вопросам проектов (как по маркетингу, так и по инженерным), поддержка офисного персонала по вопросам кадров и администрации, ежемесячная оценка персонала, подготовка отчетов по проектам и ситуации на рынке на основе информации проектных менеджеров. Руководство над работой администратора и бухгалтера.

Должность: секретарь-администратор (апрель 2004- август 2004)

Основные обязанности:

Устные и письменные переводы, оформление виз иностранным гражданам, регистрация в РОВД, офисное снабжение, руководство над водителями и бухгалтером.

ООО “Texnotex” (июль 2003- январь 2004)

Компания занимается торговлей (посредническая деятельность) оборудования по производству продуктов питания, напитков, сушке, обработки пластика и проч.

Должность: менеджер по связям с китайскими (тайваньскими) поставщиками (менеджер по продажам)

Основные обязанности:

Изучение предложений по оборудованию китайских поставщиков, их технологий, цен, спецификаций и проч., оценка требований местных клиентов, поддержание контакта с клиентами, продвижение различного (выше упомянутого) оборудования, получение дополнительной информации от поставщиков для составления ТЭО технико-коммерческим отделом компании, участие в местных и зарубежных выставках (Выставка в Гуанчжоу), посещение поставщиков.