yuliya_target

Таргетолог

Меня зовут Юлия. Я сертифицированный специалист по настройке таргетированной рекламы в Facebook и Instagram. Без лишних слов приведу подписчиков и клиентов в ваш бизнес/блог.

Работая со мной, вы получаете: - анализ и сегментирование ЦА, анализ конкурентов, создание креативов и текстов, запуск рекламы, оптимизация, масштабирование.

Готова активно развиваться, всё узнавать, готова потратить на это больше времени, я буду более заинтересована в вашем результате, чем любой другой опытный таргетолог.