Создаю эффективный и эффектный дизайн с душой чтобы приносил заявки и отражал вас)
Привет, я Халима веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. Моя страсть - создавать уникальные и привлекательные сайты, которые не только красивы, но и эффективны. Я стремлюсь к идеальной синергии между дизайном и функциональностью.
Мой Беханс: https://www.behance.net/untitleddigg1
Телеграмм: https://t.me/halima_designer
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Лендинг нутрициологанет просмотров
- Интернет-магазин1 просмотр
- Создание сайтов, визиток, визуала, логонет просмотров
Дизайн сайтов
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