Создаю эффективный и эффектный дизайн с душой чтобы приносил заявки и отражал вас)

Привет, я Халима веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. Моя страсть - создавать уникальные и привлекательные сайты, которые не только красивы, но и эффективны. Я стремлюсь к идеальной синергии между дизайном и функциональностью.



Мой Беханс: https://www.behance.net/untitleddigg1

Телеграмм: https://t.me/halima_designer