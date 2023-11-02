yuliyafet

Камила yuliyafet

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создаю эффективный и эффектный дизайн с душой чтобы приносил заявки и отражал вас)

Привет, я Халима веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. Моя страсть - создавать уникальные и привлекательные сайты, которые не только красивы, но и эффективны. Я стремлюсь к идеальной синергии между дизайном и функциональностью.

Мой Беханс: https://www.behance.net/untitleddigg1

Телеграмм: https://t.me/halima_designer

Дизайн сайтов
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$5/час
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