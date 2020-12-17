yuliyakozhulenko

Юлия Кожуленко yuliyakozhulenko

 
29 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рада любой работе.
Отзывы заказчиков
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$3
10 баллов
3 года назад
Расшифровка видео- или аудиозаписей интервью (Украина)
Юлия справилась с поставленной задачей раньше оговоренного срока, качественно и вдумчиво. Будем работать дальше)
Рекомендую. Задача поставлена чётко, оплату получила сразу после выполнения.
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