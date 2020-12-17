Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Юлия Кожуленко
yuliyakozhulenko
yuliyakozhulenko
29 лет
Украина
/
Харьков
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
1 отзыв
Рада любой работе.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
sidan842
38 лет
Украина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
17 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
Расшифровка видео- или аудиозаписей интервью (Украина)
Юлия справилась с поставленной задачей раньше оговоренного срока, качественно и вдумчиво. Будем работать дальше)
Рекомендую. Задача поставлена чётко, оплату получила сразу после выполнения.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар