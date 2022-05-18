Дизайн лендингов и интернет-магазинов с заботой о вашем бизнесе
Привет! Я веб-дизайнер из Симферополя. Люблю йогу, путешествия, свою семью. Я жаворонок, рано встаю и рано ложусь спать. Остаюсь на связи, если не сплю и не в дороге.
Делаю современный дизайн, красивый и удобный для пользователей
Закончила несколько курсов по веб-дизайну. Также обучалась психологии, основам копирайтинга и маркетинга. Владею английским языком на продвинутом уровне и испанским на базовом.
Продолжаю учиться новому в своей профессии каждый день.
Дизайн в Figma:
- подбор иконок, цветовых стилей, фотографий, иллюстраций, шрифтов согласно теме сайта и вашим пожеланиям
- дизайн продающих лендингов, pop-up форм сбора контактных данных
- дизайн quiz-лендингов, калькуляторов и дашбордов
- дизайн страниц интернет-магазинов, включая главную страницу, каталог, страницу товара, корзину и оформление заказов
- дизайн баннеров для лендингов и интернет-магазинов
Дизайн в Tilda:
- подбор иконок, цветовых стилей, фотографий, иллюстраций, шрифтов согласно теме сайта и вашим пожеланиям
- дизайн и верстка продающих лендингов, pop-up форм сбора контактных данных
- дизайн и верстка небольших интернет-магазинов
Дизайн в Photoshop:
- редактирование фото и картинок, изменение фона фотографий
- дизайн календарей, презентаций и чек-листов
Мои правки бес
платные
☺️не четыре, не пять, а до результата, который вам понравится
☺️для меня важно, чтобы вы остались довольны дизайном
Чаты и созвоны для решения рабочих задач
🚀Для лучшего понимания друг друга, проясняем все моменты в переписке или во время созвонов
Способы оплаты и кошельки
- Веб-мани Z855289363705
- Яндекс 4100116471609687
- Карта Мастеркард Тинькофф (руб, USD) 5536 9138 7202 3193
Работаю по предоплате 50$, но могу вернуть аванс, если вам не понравится дизайн
Оплата обычно по такой схеме:
- Предоплата 50$ (смотрю курс по гуглу) за главную страницу или стандартный лендинг
- Присылаю версию png, после одобрения вы платите остаток и я присылаю файл фигмы
- Предоплата 50% от суммы внутренних страниц (для многостраничных сайтов)
- Присылаю версию png внутренних страниц, после одобрения остаток суммы за внутренние страницы и я присылаю файлы фигмы внутренних страниц
- Предоплата 50% за адаптивы на экранах телефонов и планшетов
- Присылаю версию png адаптивов, после одобрения остаток суммы за адаптивы. И я присылаю файлы фигмы адаптивов.
Социальные сети и мессенджеры
Портфолио
- Сайт бухгалтерских услуг25 просмотров
- Дизайн дашборда30 просмотров
- Редизайн ювелирного интернет-магазина20 просмотров
- Лендинг сайта языковых курсов21 просмотр
- Мебельный интернет-магазин "Nika"23 просмотра