Дизайн лендингов и интернет-магазинов с заботой о вашем бизнесе

Привет! Я веб-дизайнер из Симферополя. Люблю йогу, путешествия, свою семью. Я жаворонок, рано встаю и рано ложусь спать. Остаюсь на связи, если не сплю и не в дороге.

﻿Делаю современный дизайн, красивый и удобный для пользователей

Закончила несколько курсов по веб-дизайну. Также обучалась психологии, основам копирайтинга и маркетинга. Владею английским языком на продвинутом уровне и испанским на базовом.

Продолжаю учиться новому в своей профессии каждый день.

Дизайн в Figma:

подбор иконок, цветовых стилей, фотографий, иллюстраций, шрифтов согласно теме сайта и вашим пожеланиям

дизайн продающих лендингов, pop-up форм сбора контактных данных

дизайн quiz-лендингов, калькуляторов и дашбордов

дизайн страниц интернет-магазинов, включая главную страницу, каталог, страницу товара, корзину и оформление заказов

дизайн баннеров для лендингов и интернет-магазинов

Дизайн в Tilda:

подбор иконок, цветовых стилей, фотографий, иллюстраций, шрифтов согласно теме сайта и вашим пожеланиям

дизайн и верстка продающих лендингов, pop-up форм сбора контактных данных

дизайн и верстка небольших интернет-магазинов

Дизайн в Photoshop:

редактирование фото и картинок, изменение фона фотографий

дизайн календарей, презентаций и чек-листов

Мои правки бес платные

☺️не четыре, не пять, а до результата, который вам понравится

☺️для меня важно, чтобы вы остались довольны дизайном

Чаты и созвоны для решения рабочих задач

🚀Для лучшего понимания друг друга, проясняем все моменты в переписке или во время созвонов

Способы оплаты и кошельки

Веб-мани Z855289363705

Яндекс 4100116471609687

Карта Мастеркард Тинькофф (руб, USD) 5536 9138 7202 3193

Если я вам назвала другой кошелек, это не я, это мошенник!

Работаю по предоплате 50$, но могу вернуть аванс, если вам не понравится дизайн

Оплата обычно по такой схеме:

Предоплата 50$ (смотрю курс по гуглу) за главную страницу или стандартный лендинг

Присылаю версию png, после одобрения вы платите остаток и я присылаю файл фигмы

Предоплата 50% от суммы внутренних страниц (для многостраничных сайтов)

Присылаю версию png внутренних страниц, после одобрения остаток суммы за внутренние страницы и я присылаю файлы фигмы внутренних страниц

Предоплата 50% за адаптивы на экранах телефонов и планшетов

Присылаю версию png адаптивов, после одобрения остаток суммы за адаптивы. И я присылаю файлы фигмы адаптивов.

Социальные сети и мессенджеры

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