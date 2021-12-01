Набор текста с любого носителя

Перепечатка текстов, которая включает в себя печать текста:

- с отсканированных документов;

- с книжных носителей;

- с видео и аудио источников;

- с фотографий;

- pdf документов и др. носителей информации.

Итоговую работу предоставляю в формате Word-документа.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение,

быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Нужно для заказа:

Для набора текста необходимо:

- предоставить исходный материал;

- указать желаемый шрифт и его размер;

- в случае необходимости указать дополнительные пожелания.