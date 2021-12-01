Набор текста с любого носителя
Перепечатка текстов, которая включает в себя печать текста:
- с отсканированных документов;
- с книжных носителей;
- с видео и аудио источников;
- с фотографий;
- pdf документов и др. носителей информации.
Итоговую работу предоставляю в формате Word-документа.
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение,
быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.
Нужно для заказа:
Для набора текста необходимо:
- предоставить исходный материал;
- указать желаемый шрифт и его размер;
- в случае необходимости указать дополнительные пожелания.