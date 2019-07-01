Веб-дизайнер

Я работаю в сфере веб-дизайна с 2012 года. До этого 9 летхудожественной школы, 2 года математического лицея и 5 лет университета

информатики. В итоге я веб-дизайнер))

Работала, как в стартапах, так и в ведущих digital-агентствах Минска. Занималась восновном разработкой дизайна сайтов, лендингов, созданием логотипов, немного

иллюстраций, также различной печатной продукции (визитки, флаеры, листовки,

плакаты, билборды). Есть опыт работы с Tilda. В последнее время работаю на себя.

Некоторые мои работы можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/yuliyaverbal